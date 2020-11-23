Роскомнадзор обвинил Google в отказе удалить из поиска запрещенные в РФ сайты

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компании Google, которая не ограничила на территории России запрещенные в стране сайты.

По оценке Роскомнадзора, Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% "опасного контента" Фото: depositphotos.com

Роскомнадзор 23 ноября возбудил административное производство в отношении Google LLC, компании вменяют "неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В их числе Роскомнадзор назвал сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом.

"Компания не представила возражений на составленный Роскомнадзором акт по факту неудаления из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией. В связи с этим было возбуждено административное производство", – заявили в ведомстве.

По его оценке, Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% "опасного контента".

По информации "Медузы", поисковики обязаны удалять из выдачи сайты, заблокированные в России. Для этого они должны подключиться к реестру запрещенных сайтов.

В декабре 2019 года Google оштрафовали на 500 тыс. руб. ($7540) за отказ подключиться к реестру.