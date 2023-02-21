Россия может готовить диверсии на газопроводах и интернет-каналах в Северном-море – нидерландская разведка

По его словам, в частности, один из российских кораблей пытался собрать информацию о ветряных электростанциях в акватории. По словам Свилленса, судно РФ было вовремя замечено береговой охраной и военно-морским флотом.

"Инцидент дал понять, что угроза Нидерландам не так далека, как предполагалось", – заявил начальник разведки.

Он отметил, что Россия также заинтересована в координатах прохождения интернет-кабелей и газопроводов по морскому дну.

Dutch news пишет, что и военные, и голландское агентство внутренней безопасности в 2022 году уже предупреждали, что инфраструктурные сети страны, в том числе подача питьевой воды, могут стать целью террористов.