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Россия может готовить диверсии на газопроводах и интернет-каналах в Северном-море – нидерландская разведка

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Российский корабль шпионил на объектах энергетики, сообщили в разведке
Российский корабль шпионил на объектах энергетики, сообщили в разведке
Фото: ЕРА

В последние месяцы Россия активизировала сбор данных о критической инфраструктуре в Северном море. Об этом директор службы военной разведки Нидерландов Ян Свилленс сообщил на пресс-конференции 20 февраля, пишут Dutch news.

По его словам, в частности, один из российских кораблей пытался собрать информацию о ветряных электростанциях в акватории. По словам Свилленса, судно РФ было вовремя замечено береговой охраной и военно-морским флотом.

"Инцидент дал понять, что угроза Нидерландам не так далека, как предполагалось", – заявил начальник разведки.

Он отметил, что Россия также заинтересована в координатах прохождения интернет-кабелей и газопроводов по морскому дну.

Dutch news пишет, что и военные, и голландское агентство внутренней безопасности в 2022 году уже предупреждали, что инфраструктурные сети страны, в том числе подача питьевой воды, могут стать целью террористов.

Контекст:

18 февраля правительство Нидерландов объявило о высылке части сотрудников посольства России в Гааге. "Россия снова и снова пытается тайно разместить офицеров разведки в Нидерландах в качестве дипломатов. В то же время Россия отказывает в выдаче виз голландским дипломатам для работы в Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге и посольстве в Москве", – объяснили в Амстердаме.

Теги: Россия, Нидерланды, шпионаж, разведка, газопровод, Северное море, инфраструктура, ветряная энергетика
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