Россия может готовить диверсии на газопроводах и интернет-каналах в Северном-море – нидерландская разведка

По его словам, в частности, один из российских кораблей пытался собрать информацию о ветряных электростанциях в акватории. По словам Свилленса, судно РФ было вовремя замечено береговой охраной и военно-морским флотом.
"Инцидент дал понять, что угроза Нидерландам не так далека, как предполагалось", – заявил начальник разведки.
Он отметил, что Россия также заинтересована в координатах прохождения интернет-кабелей и газопроводов по морскому дну.
Dutch news пишет, что и военные, и голландское агентство внутренней безопасности в 2022 году уже предупреждали, что инфраструктурные сети страны, в том числе подача питьевой воды, могут стать целью террористов.
18 февраля правительство Нидерландов объявило о высылке части сотрудников посольства России в Гааге. "Россия снова и снова пытается тайно разместить офицеров разведки в Нидерландах в качестве дипломатов. В то же время Россия отказывает в выдаче виз голландским дипломатам для работы в Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге и посольстве в Москве", – объяснили в Амстердаме.