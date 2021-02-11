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Россия вышла на первое место по числу жертв COVID-19 на душу населения

В России избыточная смертность за 2020 год составила 358 тыс. человек. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что избыточная смертность на 81% связана с коронавирусом. По статистике Минздрава России, в стране с начала пандемии умерло 78 134 человека.

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Во время пандемии коронавируса данные об избыточной смертности в РФ стали самыми точными о реальном количестве смертей, отметила "Медуза"
Во время пандемии коронавируса данные об избыточной смертности в РФ стали самыми точными о реальном количестве смертей, отметила "Медуза"
Фото: EPA

К началу февраля 2021 года Россия вышла на первое место в мире по числу смертей от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения. К такому выводу пришли журналисты "Медузы".

По данным Росстата, с апреля по 31 декабря 2020 года избыточная смертность (отклонение уровня смертности за определенный период от среднегодовых значений за тот же период) в стране составила 358 тыс. человек.

"Ранее вице-премьер Татьяна Голикова признала, что избыточная смертность в 2020 году на 81% связана с коронавирусом, не объяснив, с чем связаны остальные 19%. По более детализированным данным департамента здравоохранения Москвы, с вирусом связаны 98–100% "избыточных смертей", – отметили в материале.

"Медуза" отмечает, что исходя из этой информации, смертей от коронавируса в 2020 году могло быть в 6,3 раза больше 57 тыс., о которых официально говорили власти.

"Это значит, что Россия в 2020 году заняла второе после США место по числу жертв коронавируса и вошла в пятерку самых пострадавших из расчета на душу населения. А к началу февраля, скорее всего, Россия вышла на первое место в мире по числу смертей на 100 тыс. населения", – пишет издание.

Журналисты пришли к выводу, что во время пандемии коронавируса данные об избыточной смертности в РФ стали самыми точными данными о реальном уровне смертей.

В России проживает 144,5 млн человек. По данным минздрава РФ, с начала пандемии в стране умерло 78 134 пациента.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 10 февраля 2021 года Россия занимает пятое место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19 – 3,96 млн, умерло 76 873 человека.

Теги: Россия, смертность, жертвы, Росстат, население, Татьяна Голикова, здравоохранение, пандемия, коронавирус
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