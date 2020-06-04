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Россия проводит операцию по дискредитации Украины в Бразилии – посол

Флаг "Правого сектора" на демонстрациях в Сан-Паулу активизировал антиукраинскую пропаганду. Бразильские журналисты написали, что сторонник президента Жаира Болсонару пришел на митинг "с неонацистской символикой".

В центре Сан-Паулу прошли демонстрации в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару
В центре Сан-Паулу прошли демонстрации в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару
Фото: EPA

Беспорядки в Бразилии и распространение провокационной информации об украинских флагах, которые появились на митинге в поддержку президента Жаира Болсонару, дают основания говорить о том, что Россия проводит операцию по дискредитации Украины, об этом заявил в комментарии "Укрінформу" посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко.

В конце мая в центре Сан-Паулу прошли демонстрации в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару. Участники использовали флаги стран, которым симпатизирует президент, в частности США, Израиля, Испании. В толпе также появились красно-черные флаги "Правого сектора".

"Это вызвало безосновательные обвинения в "использовании проправительственными демонстрантами символики национального освободительного движения "Правый сектор", который наследует идее ОУН-УПА и пропагандирует неонацизм". Позже эти месседжи поддержали левые радикальные СМИ, недовольные политикой президента", – рассказал Троненко.

Посол уверен, что эти события "свидетельствуют о проведении Россией операции по дискредитации Украины в соответствии со всеми канонами гибридной войны".

"Об этом свидетельствуют штампы о роли ОУН, УПА, Степана Бандеры. Штампы советско-российской пропаганды об украинском национализме остаются прежними", – отметил Троненко.

Посольство Украины давало официальные разъяснения на уровне МИД Бразилии.

Теги: Россия, Украина, Правый сектор, Бразилия, ОУН-УПА, беспорядки, националисты, посольство Украины, демонстрация, Жаир Болсонару
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