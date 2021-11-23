Россиянин покончил с собой на борту самолета, летевшего из Египта в Самару – СМИ

По данным СМИ, мужчина покончил с собой в туалете самолета Фото: depositphotos.com

По его словам, накануне вечером "один из пассажиров после взлета лайнера направился в туалет и, заблокировав дверь изнутри, совершил самоубийство". Через 20 минут другие пассажиры и члены экипажа самолета смогли открыть санузел. Там они обнаружили мужчину без признаков жизни. Бортпроводники пытались реанимировать пассажира, но тот скончался.

В итоге было принято решение об экстренной посадке в Каире. Там после консультаций с консулом тело переместили в багажный отсек и самолет продолжил полет в Самару.

Telegram-канал Baza пишет, что умерший – 48-летний Александр. По данным канала, он повесился на ремне от сумки.