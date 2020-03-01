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Российский миллиардер Тиньков выплатил в Британии £20 млн залога в рамках дела об экстрадиции в США – СМИ

Британский таблоид Express пишет, что выплаченный российским бизнесменом залог в размере £20 млн – это один из крупнейших залогов в Великобритании. США добиваются его экстрадиции, обвиняя в уклонении от уплаты налогов.

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США добиваются экстрадиции Тинькова
США добиваются экстрадиции Тинькова
Фото: EPA

Российский миллиардер, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков выплатил £20 млн залога в рамках рассмотрения экстрадиционного запроса от властей США, которое проходит в Великобритании. Об этом британский таблоид Express сообщил 1 марта.

По данным издания, рассмотрение запроса американских властей, выдавших предварительный ордер на арест Тинькова, прошло в четверг, 27 февраля, в Вестминстерском магистратском суде. США добиваются экстрадиции россиянина, обвиняя в уклонении от уплаты налогов.

После выплаты залога Тиньков, пишет таблоид, должен носить электронный браслет и оставаться в своей лондонской квартире с 19.00 до 7.00. Ему запрещено покидать Лондон, он также должен сдать паспорта и трижды в неделю отмечаться в полиции.

По информации Express, залог, назначенный Тинькову, – один из крупнейших в истории Британии.

Журнал Forbes оценивает состояние Тинькова на начало 2020 года в $2,5 млрд. В 2019-м он занял 1057-е место в рейтинге богатейших людей планеты.

Теги: США, Великобритания, Лондон, экстрадиция, Олег Тиньков
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