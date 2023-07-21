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"Самое дорогое сафари". В пригороде Берлина два дня искали львицу, а она оказалась кабаном

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Силуэт дикого кабана в кустах приняли за силуэт львицы и начали поиски. Найти не удалось ни львицу, ни кабана
Силуэт дикого кабана в кустах приняли за силуэт львицы и начали поиски. Найти не удалось ни львицу, ни кабана
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В общине Кляйнмахнов – пригороде Берлина – с утра 20 июля искали львицу, поиски прекратили на следующий день, так как, по словам бургомистра Кляйнмахнова Михаэля Груберта, искомое животное оказалось диким кабаном. Об этом сообщает Bild.

Поиски львицы начали из-за появившегося в сети видео. Как говорил Bild представитель полиции Даниэль Кейп, около полуночи  20 июля "очевидцы видели, как хищник загрыз кабана". "Мы получили подтверждающую видеозапись. Судя по ней, это львица", – сказал он. 

При этом зоопарки и цирки не сообщали о побеге животного.

Издание отмечает, что издали силуэт животного в кустах похож на львицу, но если "присмотреться и разобраться", то виден кабан. Груберт уверен, что речь идет о диком кабане: он сказал, что "готов положить руку на огонь". Такой версии, по его словам, придерживаются и зоологи. 

Специалисты взяли на анализ образцы помета и меха, обнаруженные в регионе поиска. Кроме того, за все это время им так и не удалось обнаружить львиных следов. Поиски прекратили сегодня в полдень, опасности для жителей нет, добавляет Die Welt, ссылаясь на слова Груберта. 

Поисковая операция была масштабной, в ней участвовали временами до 200 полицейских, к поискам привлекали бронемашину Survivor, беспилотники и вертолеты, добавляет Bild. Кабана, судя по публикациям в немецкой прессе, тоже не нашли.

Тема поиска животного была в топе немецких изданий, в частности, Die Welt и Bild.

Скриншот: bild.de
Скриншот: bild.de

Глава профсоюза полицейских Хайко Теггац сказал Bild, что "эта миссия, несомненно, является самым дорогим сафари, которое когда-либо проводилось в лесах Германии". По его оценке, такая операция обошлась немецким налогоплательщикам в несколько сотен тысяч евро. 

Груберт ответил, что расходы "не являются мерилом" действий правоохранителей, а депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Филипп Амтор добавил, что "для потенциальной защиты детей и взрослых в опасных ситуациях не следует сначала доставать калькулятор". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Берлин, вертолет, зоопарк, беспилотники, спецоперация, сафари, животное
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