"Самое дорогое сафари". В пригороде Берлина два дня искали львицу, а она оказалась кабаном

Силуэт дикого кабана в кустах приняли за силуэт львицы и начали поиски. Найти не удалось ни львицу, ни кабана Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Поиски львицы начали из-за появившегося в сети видео. Как говорил Bild представитель полиции Даниэль Кейп, около полуночи 20 июля "очевидцы видели, как хищник загрыз кабана". "Мы получили подтверждающую видеозапись. Судя по ней, это львица", – сказал он.

При этом зоопарки и цирки не сообщали о побеге животного.

Издание отмечает, что издали силуэт животного в кустах похож на львицу, но если "присмотреться и разобраться", то виден кабан. Груберт уверен, что речь идет о диком кабане: он сказал, что "готов положить руку на огонь". Такой версии, по его словам, придерживаются и зоологи.

Специалисты взяли на анализ образцы помета и меха, обнаруженные в регионе поиска. Кроме того, за все это время им так и не удалось обнаружить львиных следов. Поиски прекратили сегодня в полдень, опасности для жителей нет, добавляет Die Welt, ссылаясь на слова Груберта.

Поисковая операция была масштабной, в ней участвовали временами до 200 полицейских, к поискам привлекали бронемашину Survivor, беспилотники и вертолеты, добавляет Bild. Кабана, судя по публикациям в немецкой прессе, тоже не нашли.

Тема поиска животного была в топе немецких изданий, в частности, Die Welt и Bild.

Скриншот: bild.de

Глава профсоюза полицейских Хайко Теггац сказал Bild, что "эта миссия, несомненно, является самым дорогим сафари, которое когда-либо проводилось в лесах Германии". По его оценке, такая операция обошлась немецким налогоплательщикам в несколько сотен тысяч евро.

Груберт ответил, что расходы "не являются мерилом" действий правоохранителей, а депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Филипп Амтор добавил, что "для потенциальной защиты детей и взрослых в опасных ситуациях не следует сначала доставать калькулятор".