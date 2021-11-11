Самый молодой нобелевский лауреат Юсуфзай вышла замуж. Ранее она высказывалась против брака

"Сегодня знаменательный день в моей жизни. Мы с Ассером связали себя узами брака, чтобы стать партнерами на всю жизнь. Мы вместе с семьями отпраздновали небольшую церемонию дома в Бирмингеме (Великобритания). Пожалуйста, пришлите нам свои молитвы. Мы рады идти вместе в будущее", – написала она.
Юсуфзай опубликовала фотографии никаха – исламской брачной церемонии.
Today marks a precious day in my life.— Malala (@Malala) November 9, 2021
Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.
* : @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP
Супруг правозащитницы Малик является генеральным менеджером Совета по крикету Пакистана, сообщило BBC. Юсуфзай сейчас 24 года. В 2017 году она поступила в Оксфордский университет.
По информации BBC, никах не признается британским законодательством. Проводила ли пакистанская пара гражданскую церемонию, неизвестно.
В июле 2021 года Юсуфзай в интервью Vogue сказала, что не уверена, что когда-либо выйдет замуж.
"Я до сих пор не понимаю, почему люди должны жениться. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни был человек, зачем вам подписывать документы о браке, почему это не может быть просто партнерством", – сказала она.
Юсуфзай – пакистанская правозащитница, с С 11 лет он писала в блоге на сайте BBC, как изменилась ее жизнь после прихода талибов в долину Сват, и открыто выступала за право девочек ходить в школу. В 2012 году была тяжело ранена. Ее перевезли в Лондон для дальнейшего лечения.
В 2014 году Юсуфзай за "борьбу с угнетением молодых людей и за их право на образование" получила Нобелевскую премию мира, став самым юным лауреатом за всю историю этой награды, на момент вручения премии ей было 17 лет.