Самый молодой нобелевский лауреат Юсуфзай вышла замуж. Ранее она высказывалась против брака

"Сегодня знаменательный день в моей жизни. Мы с Ассером связали себя узами брака, чтобы стать партнерами на всю жизнь. Мы вместе с семьями отпраздновали небольшую церемонию дома в Бирмингеме (Великобритания). Пожалуйста, пришлите нам свои молитвы. Мы рады идти вместе в будущее", – написала она.

Юсуфзай опубликовала фотографии никаха – исламской брачной церемонии.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

* : @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP — Malala (@Malala) November 9, 2021

Супруг правозащитницы Малик является генеральным менеджером Совета по крикету Пакистана, сообщило BBC. Юсуфзай сейчас 24 года. В 2017 году она поступила в Оксфордский университет.

По информации BBC, никах не признается британским законодательством. Проводила ли пакистанская пара гражданскую церемонию, неизвестно.

В июле 2021 года Юсуфзай в интервью Vogue сказала, что не уверена, что когда-либо выйдет замуж.

"Я до сих пор не понимаю, почему люди должны жениться. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни был человек, зачем вам подписывать документы о браке, почему это не может быть просто партнерством", – сказала она.