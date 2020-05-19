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Семья из Китая спустя 32 года поисков нашла похищенного сына

Мао Иня похитили в октябре 1988 года. В апреле 2020-го китайская полиция получила информацию о мужчине, сообщили на телеканале BBC.

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В Китае двухлетнего мальчика продали за $840 бездетной семье
В Китае двухлетнего мальчика продали за $840 бездетной семье
Скриншот: South China Morning Post / YouTube

Пара из Китая нашла своего сына Мао Иня, которого в 1988 году в двухлетнем возрасте похитили неизвестные. Об этом сообщает BBC.

По информации телеканала, Мао Иня похитили в октябре 1988 года: отец Мао Шеньчжин забирал его из детсада и остановился у входа в отель, чтобы взять сыну воды. Двухлетний мальчик исчез в момент, когда отец отвернулся, чтобы охладить горячую воду.

Родители Мао Иня искали его по всей стране. Мать Ли Цзиньчжы, в частности, ушла с работы, чтобы полностью посвятить себя поиску сына. Она появлялась на различных телевизионных шоу в Китае, обращаясь за помощью в поиске Мао Иня, раздала более 100 тыс. листовок. Также Ли Цзиньчжы присоединилась к волонтерскому движению и помогла воссоединить 29 семей.

В апреле 2020 года китайская полиция получила информацию о 34-летнем мужчине, который по описанию был похож на Мао Иня. Тест ДНК подтвердил, что он является сыном Мао Шеньчжина и Ли Цзиньчжы. Его результаты родителям сказали 10 мая – в День матери.

Хотя родители нашли сына, расследование его исчезновения в 1988 году продолжается до сих пор. Пока только известно, что его продали за 6 тыс. юаней ($840) бездетной семье.

В BBC сообщают, что в Китае проблема похищения детей продолжается уже несколько десятилетий. Официальной статистики по этому вопросу нет, впрочем, одна из благотворительных организаций сейчас занимается поиском почти 15 тыс. мальчиков и более 7,4 тыс. девочек.

Теги: Китай, полиция, статистика, ДНК, похищение, BBC, помощь, волонтеры, расследование, День матери, исчезновение
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