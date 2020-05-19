Семья из Китая спустя 32 года поисков нашла похищенного сына

Пара из Китая нашла своего сына Мао Иня, которого в 1988 году в двухлетнем возрасте похитили неизвестные. Об этом сообщает BBC.
По информации телеканала, Мао Иня похитили в октябре 1988 года: отец Мао Шеньчжин забирал его из детсада и остановился у входа в отель, чтобы взять сыну воды. Двухлетний мальчик исчез в момент, когда отец отвернулся, чтобы охладить горячую воду.
Родители Мао Иня искали его по всей стране. Мать Ли Цзиньчжы, в частности, ушла с работы, чтобы полностью посвятить себя поиску сына. Она появлялась на различных телевизионных шоу в Китае, обращаясь за помощью в поиске Мао Иня, раздала более 100 тыс. листовок. Также Ли Цзиньчжы присоединилась к волонтерскому движению и помогла воссоединить 29 семей.
В апреле 2020 года китайская полиция получила информацию о 34-летнем мужчине, который по описанию был похож на Мао Иня. Тест ДНК подтвердил, что он является сыном Мао Шеньчжина и Ли Цзиньчжы. Его результаты родителям сказали 10 мая – в День матери.
Хотя родители нашли сына, расследование его исчезновения в 1988 году продолжается до сих пор. Пока только известно, что его продали за 6 тыс. юаней ($840) бездетной семье.
Mao Yin was snatched aged two, while his father stopped to get him some water on the way home from nursery.— BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) May 19, 2020
According to state media, his mum has helped reunite 29 children with their families during her search.
After 32 years she's found her son. https://t.co/iQkJgKDwYV
В BBC сообщают, что в Китае проблема похищения детей продолжается уже несколько десятилетий. Официальной статистики по этому вопросу нет, впрочем, одна из благотворительных организаций сейчас занимается поиском почти 15 тыс. мальчиков и более 7,4 тыс. девочек.