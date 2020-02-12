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Сирийские войска впервые с 2012 года взяли под контроль автомагистраль Дамаск – Алеппо

Сирийские правительственные силы взяли под контроль стратегически важную трассу М5 в результате операции, начавшейся 24 января при поддержке российских войск, отмечает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

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Правительственные сирийские силы полностью контролируют стратегическую автомагистраль М5
Правительственные сирийские силы полностью контролируют стратегическую автомагистраль М5
Фото: EPA (архив)

Правительственные сирийские войска впервые с 2012 года взяли под контроль автомагистраль Дамаск – Алеппо на северо-западе страны. Об этом 11 февраля сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. 

Правозащитники отмечают, что сирийские войска начали операцию 24 января “при полной поддержке российских сил“. Она завершилась 11 февраля, когда вооруженные силы Сирии заняли район Аль-Рашидин (пригород Алеппо).

Издание Middle East Online пишет, что сирийские силы и их союзники заняли дорогу, после того как повстанцы покинули последний опорный пункт. Издание подчеркивает, что автомагистраль М5 имеет стратегическое значение, поскольку соединяет четыре крупнейших города страны: Дамаск, Хомс, Хаму и Алеппо. Кроме того, на прошлой неделе правительственные войска взяли под контроль город Саракиб (провинция Идлиб), где М5 пересекается с трассой М4, соединяющей запад и восток Сирии.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства“, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Теги: Россия, Сирийский конфликт, Сирия, Идлиб, война в Сирии
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