Скончалась старейшая судья Верховного суда США Рут Гинзбург

Рут Бейдер Гинзбург, входившая в состав Верховного суда США с 1993 года, скончалась в возрасте 87 лет.

Рут Гинзбург работала в Верховном суде США с 1993 года Фото: EPA

Судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург, известный борец за права женщин, скончалась 18 сентября на 87 году жизни в своем доме в Вашингтоне. Как сообщает Associated Press, Гинзбург умерла из-за осложнений от рака поджелудочной железы.

Как пишет Reuters, Гинзбург длительное время испытывала проблемы со здоровьем: в 1999 году она перенесла рак толстой кишки, в 2009-м и 2019 годах – рак поджелудочной железы, в 2018-м – рак легких.

Глава Верховного суда Джон Робертс, комментируя смерть коллеги, заявил, что США "потеряли юриста исторического значения". Он выразил уверенность, что "будущие поколения будут помнить Рут Гинзбург такой, какой мы ее знали, – как неутомимого и решительного борца за справедливость".

AP отмечает, что Гинзбург являлась "неоспоримым лидером либерального крыла Верховного суда и стала для своих поклонников чем-то вроде рок-звезды". Агентство называет ее "архитектором движения за права женщин".

Она была назначена судьей Верховного суда США в 1993 году президентом Биллом Клинтоном и стала второй женщиной в суде.