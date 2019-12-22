Следком РФ закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 под Сочи в 2016 году

Дело о крушении самолета Ту-154 под Сочи в 2016 году закрыто в связи с отсутствием состава преступления, сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов.

Следственный комитет РФ закрыл уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 в Черном море в 2016 году. Об этом агентству "Интерфакс" 19 декабря сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов.

Он рассказал, что потерпевших уведомили о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления. Постановление о закрытии составляет государственную тайну, добавил адвокат.

Самолет минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение в Черном море 25 декабря 2016 года. На борту находилось 92 человека: российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и представители российских СМИ. Они летели на новогодний концерт в сирийский Алеппо.

Комиссия по расследованию причин катастрофы изначально склонялась к версии технической неисправности в качестве одной из основных причин крушения. На следующий день после инцидента "Интерфакс" сообщил, что специалисты центра военно-воздушных сил министерства обороны России считают основной версией крушения Ту-154 ошибку пилотирования.

Озвучивалась также версия, что на борту самолета мог произойти теракт, но источники, близкие к следственной группе, заявляли, что она не подтвердилась.