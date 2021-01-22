Солдата-срочника в РФ, который из-за дедовщины застрелил восемь сослуживцев, приговорили к более чем 24 годам заключения

Солдат срочной службы Шамсутдинов в 2019 году расстрелял двух офицеров, двух контрактников и четырех солдат-срочников. Его приговорили к лишению свободы на 24 года и шесть месяцев.

Второй восточный окружной военный суд РФ вынес приговор для Рамиля Шамсутдинова, который в 2019 году расстрелял сослуживцев из-за дедовщины. Об этом пресс-служба суда проинформировала 21 января.

Шамсутдинова приговорили к лишению свободы сроком на 24 года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд частично удовлетворил шесть гражданских исков о компенсации морального вреда на общую сумму в 9,8 млн руб.

Приговор в законную силу еще не вступил, он может быть обжалован. Дело Шамсутдинова рассматривал суд присяжных, они вынесли вердикт 29 декабря 2020 года. Присяжные признали солдата виновным в убийстве, но заслуживающем снисхождения, сообщали в суде.

25 октября 2019 года солдат срочной службы Шамсутдинов расстрелял двух офицеров, двух контрактников и четырех солдат-срочников. Еще два человека получили ранения. Мотивом убийства называли распространенную в российской армии дедовщину (дискриминация на основе занимаемого ранга и срока службы). Шамсутдинов подвергался психологическому и физическому насилию, писал Newsader.

Часть, в которой служил Шамсутдинов, по итогам проверки расформировали, сообщило РБК.