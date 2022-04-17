SpaceX запустила спутник для военно-космической разведки США

Запуск был произведен с космического стартового комплекса SLC-4E на базе космических сил Ванденберг в штате Калифорния (США).

После запуска первая ступень Falcon 9 совершила посадку в районе старта. Эта часть ракеты-носителя использовалась уже для второй подобной миссии, первой была NROL-87 в феврале 2022 года.

Подробная информация о спутнике не раскрывается. "Википедия" пишет, что речь идет о морской радиотехнической и радиоэлектронной разведке в интересах Национального управления военно-космической разведки США.

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