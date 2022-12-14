ГОРДОН
 
 
МИР

США обвинили пятерых россиян и двух американцев в заговоре в пользу России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Обвиняемых считают причастными к контрабанде оружия в Россию
Обвиняемых считают причастными к контрабанде оружия в Россию
Фото: depositphotos.com

В США пятерым россиянам и двум американцам предъявлены обвинения по 16 пунктам, в том числе в сговоре для отмывания денег, обхода санкций, приобретения военных технологий и материалов в интересах России. Об этом сказано в заявлении минюста США от 13 декабря.

Обвиняемые – Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова, Вадим Конощенок (все – граждане России), а также Алексей Брайман и Вадим Ермоленко (граждане США).

Американские власти считают, что обвиняемы связаны с двумя базирующимися в Москве компаниями – "Серния" и "Сертал" – которые действуют под руководством российских спецслужб для закупки передовой электроники и сложного испытательного оборудования для российского военно-промышленного комплекса и научно-исследовательского сектора.

В минюсте США утверждают, что эти компании управляли обширной сетью подставных компаний и банковских счетов. Они использовались для продвижения схемы, чтобы скрыть причастность к закупкам российского правительства.

"Ответчики незаконно приобрели и экспортировали высокочувствительные и строго регулируемые электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных приложений", – говорится в релизе министерства.

В частности, Конощенка, который называет себя полковников ФСБ, обвиняют в контрабандной переправке подсанкционных грузов из Эстонии в Россию. Как утверждается в обвинительном заключении, 27 октября 2022 года он был остановлен на границе с Эстонией с электронными компонентами, а также партией 6,5-мм боеприпасов американского производства, которые используются в снайперских винтовках. 24 ноября 2022 года он снова был остановлен при попытке пересечь границу России с примерно 20 ящиками с боеприпасами, включая снайперские боеприпасы калибра .338.

Брайман и Ермоленко арестованы, Конощенок был арестован в Эстонии 6 декабря и будет экстрадирован в США. На свободе остаются Гринин, Ипполитов, Лившиц и Скворцова.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, оружие, Эстония, санкции, арест, ФСБ, экспорт, контрабанда, боеприпасы, технологии, Минюст, спецслужбы, обвинение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какое тело". 58-летняя супермодель Макферсон похвасталась стройной фигурой в микробикини. Видео
"Какое тело". 58-летняя супермодель Макферсон похвасталась стройной фигурой в микробикини. Видео
  Игги Поп презентовал песню из своего нового альбома. Она об "экспериментах, которые вызывают зависимость". Аудио
  Игги Поп презентовал песню из своего нового альбома. Она об "экспериментах, которые вызывают зависимость". Аудио
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство
"Совершенная", "Роскошная". Полякова снялась в узком платье, оголяющем спину ниже талии
"Совершенная", "Роскошная". Полякова снялась в узком платье, оголяющем спину ниже талии
"Что с лицом?", "Она сделала филлеры для губ". Поклонники заподозрили 56-летнюю Хайек в использовании ботокса
"Что с лицом?", "Она сделала филлеры для губ". Поклонники заподозрили 56-летнюю Хайек в использовании ботокса
Ван Дамм приветствовал украинских защитников фразой "Слава Украине!" Ему ответили. Видео
Ван Дамм приветствовал украинских защитников фразой "Слава Украине!" Ему ответили. Видео
Alyosha показала крупным планом лицо своей двухлетней дочери
Alyosha показала крупным планом лицо своей двухлетней дочери
"На федеральный канал проникли диверсанты", "Не знали, как оправдаться". В России на телешоу спели украинскую народную песню. Видео
"На федеральный канал проникли диверсанты", "Не знали, как оправдаться". В России на телешоу спели украинскую народную песню. Видео
Горовая показала, как тренируется дома, и рассказала, что мотивирует ее заниматься регулярно. Видео
Горовая показала, как тренируется дома, и рассказала, что мотивирует ее заниматься регулярно. Видео
Названы имена ведущих украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Названы имена ведущих украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
  "Як мені бути?" Злата Огневич посвятила песню украинкам, чьи мужья, сыновья и отцы погибли на войне. Видео
  "Як мені бути?" Злата Огневич посвятила песню украинкам, чьи мужья, сыновья и отцы погибли на войне. Видео
"Этот взгляд". Залужный подписал календарь с фото сотрудниц "5 канала", для которого они снялись без белья и одежды в поддержку ВСУ
"Этот взгляд". Залужный подписал календарь с фото сотрудниц "5 канала", для которого они снялись без белья и одежды в поддержку ВСУ
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Прости, малая". Ефросинина обнародовала фото Поляковой в пледе
"Прости, малая". Ефросинина обнародовала фото Поляковой в пледе
"Горжусь нашей дружбой". Вакарчук выступил перед 95-й бригадой ВСУ. Видео
"Горжусь нашей дружбой". Вакарчук выступил перед 95-й бригадой ВСУ. Видео
"Это Путин поет?", "Как токсичный бывший". Гордон показал, какой ролик о дружбе с Украиной сняли в РФ. В сети обсуждают
"Это Путин поет?", "Как токсичный бывший". Гордон показал, какой ролик о дружбе с Украиной сняли в РФ. В сети обсуждают
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (597142)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (280624)
3
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (261570)
4
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото (100580)
5
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (63651)
6
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото (40250)
7
"Ну очень притягивающе". Дзюдоистка Белодед снялась в огромном декольте (37008)
8
"Как неловко в почти 70 лет", "Это не выглядит весело". 64-летняя Мадонна возмутила сеть роликом с разведением ног (28296)
 
 
 
 