США обвинили пятерых россиян и двух американцев в заговоре в пользу России

Обвиняемые – Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова, Вадим Конощенок (все – граждане России), а также Алексей Брайман и Вадим Ермоленко (граждане США).

Американские власти считают, что обвиняемы связаны с двумя базирующимися в Москве компаниями – "Серния" и "Сертал" – которые действуют под руководством российских спецслужб для закупки передовой электроники и сложного испытательного оборудования для российского военно-промышленного комплекса и научно-исследовательского сектора.

В минюсте США утверждают, что эти компании управляли обширной сетью подставных компаний и банковских счетов. Они использовались для продвижения схемы, чтобы скрыть причастность к закупкам российского правительства.

"Ответчики незаконно приобрели и экспортировали высокочувствительные и строго регулируемые электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных приложений", – говорится в релизе министерства.

В частности, Конощенка, который называет себя полковников ФСБ, обвиняют в контрабандной переправке подсанкционных грузов из Эстонии в Россию. Как утверждается в обвинительном заключении, 27 октября 2022 года он был остановлен на границе с Эстонией с электронными компонентами, а также партией 6,5-мм боеприпасов американского производства, которые используются в снайперских винтовках. 24 ноября 2022 года он снова был остановлен при попытке пересечь границу России с примерно 20 ящиками с боеприпасами, включая снайперские боеприпасы калибра .338.

Брайман и Ермоленко арестованы, Конощенок был арестован в Эстонии 6 декабря и будет экстрадирован в США. На свободе остаются Гринин, Ипполитов, Лившиц и Скворцова.