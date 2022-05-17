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США официально признали НЛО угрозой безопасности. В Конгрессе впервые за 50 лет прошли слушания на эту тему

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Заместитель директора военно-морской разведки Скот Брей показал в Конгрессе результаты наблюдений за НЛО
Заместитель директора военно-морской разведки Скот Брей показал в Конгрессе результаты наблюдений за НЛО
Фото: EPA

Неопознанные летающие объекты представляют собой потенциальную угрозу национальной безопасности и должны расследоваться, к такому выводу пришли члены Палаты представителей Конгресса США. 17 мая там прошли слушания с участием военно-морской разведки, запись трансляции опубликована в YouTube Конгресса.

Последний раз конгрессмены проводил публичные слушания на эту тему 50 лет назад, отмечает CNN. В 70-х США закрыли проект "Синяя книга", который пытался разбираться в подобных случаях и каталогизировал их.

Сегодня парламент больше беспокоит, что НЛО – это не инопланетные цивилизации, а Китай или Россия, использующие новые технологии в космосе и воздушном пространстве США. Демократ Андре Карсон, председатель комиссии, проводившей слушание, заявил, что нужно снять с темы НЛО "клеймо", которое долгое время мешало качественному анализу разведывательных данных.

"Пилоты избегали давать свидетельства, чтобы над ними не смеялись, и это если и обсуждалось, то обсуждалось за кулисами. Сегодня все иначе, угроза реальная и должна быть устранена", – сказал он.

В 2017 году правительство США перезапустило программу наблюдений за НЛО, теперь она называется группой по идентификации и управлению воздушными объектами. По словам Карсона, слушания должны "вывести ее из тени".

"Нужно убедить сегодняшнюю аудиторию, и особенно наших военных и гражданских авиаторов, в том, что культура изменилась. Что к тем, кто сообщает о НЛО, будут относиться, как к свидетелям, а не как к чудакам", – добавил он.

Заместитель директора военно-морской разведки Скотт Брей публично продемонстрировал конгрессменам некоторые результаты наблюдений. На одном из видео через очки ночного видения можно рассмотреть мерцающие треугольники в небе у побережья.

Он сообщил, что разведка наблюдала их много раз в течение нескольких лет, но не может дать точных объяснений. Вместе с тем, Брей отметил, что любые выводы разведки должны быть засекречены, чтобы враждебные США страны ими не воспользовались.

Итогом слушаний CNN называет двухпартийный консенсус в Палате представителей о том, что к НЛО следует относиться серьезно, а не просто отвергать их как нечто из области научной фантастики.

Теги: Конгресс США, разведка, НЛО, Палата представителей
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