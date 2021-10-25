США призвали Северную Корею прекратить испытания ракет и вернуться к переговорам

Заявление высокопоставленного американского дипломата прозвучало через несколько дней после того, как Северная Корея провела первые за два года испытания баллистической ракеты подводного пуска.

По его словам, США обеспокоены тем, что испытание ракет Северной Кореи представляет угрозу для международного сообщества и препятствует укреплению мира на Корейском полуострове.

Дипломат подчеркнул, что США готовы встретиться с северокорейскими представителями "без предварительных условий" и "не имеют враждебных намерений по отношению к КНДР".