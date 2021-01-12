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США вернули Кубу в список стран – спонсоров терроризма

Госдеп США заявил, что возвращает Кубу в список стран – спонсоров терроризма. Среди причин – отказ выдать Вашингтону проживающих в стране лидеров колумбийской леворадикальной повстанческой группировки, которых признали виновными во взрыве в полицейской академии Боготы.

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Куба уже была в списке стран спонсоров терроризма, но ее вычеркнули оттуда в 2015 году
Куба уже была в списке стран – спонсоров терроризма, но ее вычеркнули оттуда в 2015 году
Фото: depositphotos.com

Госдепартамент США 11 января объявил, что возвращает Кубу в список стран – спонсоров террора, обвиняя ее в "злонамеренном поведении" в регионе. Об этом в Twitter написал госсекретарь США Майк Помпео.

"Необходимо прекратить продолжающуюся поддержку Кубой терроризма в Западном полушарии. Сегодня Соединенные Штаты возвращают Кубу в список государственных спонсоров терроризма, чтобы призвать режим Кастро к ответственности за его злонамеренные действия", – написал он.

На сайте Госдепа отмечается, что Куба вновь внесена в список из-за отказа Гаваны выдать Вашингтону проживающих в стране лидеров колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения". Члены группировки признаны виновными во взрыве в полицейской академии Боготы в январе 2019 года, в результате которого погибло 22 человека и было ранено более 87 человек.

Также в Госдепе добавили, что Куба укрывает нескольких американских беглецов от правосудия, разыскиваемых или осужденных по обвинению в политическом насилии, многие из них проживают на Кубе в течение десятилетий. Например, Куба отказалась вернуть Джоанн Чесимар, находящуюся в списке самых разыскиваемых террористов ФБР, за убийство военнослужащего штата Нью-Джерси Вернера Ферстера в 1973 году.

Внесение Кубы в список стран – спонсоров терроризма означает ограничение иностранной помощи США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции и введение контроля над экспортом товаров двойного назначения.

Куба была впервые внесена США в этот список в марте 1982 года. В мае 2015 года Куба покинула этот список после того, как тогдашний президент США Барак Обама направил соответствующее предложение в Конгресс.

Теги: США, Куба, терроризм, Госдепартамент США, Майк Помпео
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