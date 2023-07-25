США вернулись в ЮНЕСКО после пятилетнего перерыва

В этот день флаг США подняли у штаб-квартиры ЮНЕСКО на фоне Эйфелевой башни под аплодисменты и исполнение национального гимна. Перед поднятием флага Байден выступила с речью о важности американского лидерства в сохранении культурного наследия и развитии образования и науки во всем мире.
Первая леди Штатов сказала, что этот шаг является примером обещания президента Джо Байдена "восстановить наше лидерство на мировой арене".
Associated Press напоминает, что Соединенные Штаты объявили о своем намерении вернуться в ЮНЕСКО в июне, а 193 государства – члена организации в начале этого месяца проголосовали за возвращение США. На церемонии также выступила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.
ЮНЕСКО – специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры. Основано в ноябре 1945 года.
В 2011 году Соединенные Штаты прекратили финансирование ЮНЕСКО из-за несогласия с решением организации о предоставлении полноправного членства Палестине, которая не является государством – членом ООН.
В октябре 2017 года администрация тогдашнего президента Дональда Трампа официально уведомила штаб-квартиру ЮНЕСКО о своем выходе и обвинила организацию в антиизраильской предвзятости, заявив о необходимости глобальной реформы. Членство Соединенных Штатов было прекращено 31 декабря 2018 года.