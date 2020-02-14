Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

США ввели санкции против трех российских предприятий ВПК

Американский закон о нераспространении оружия массового поражения запрещает поставки товаров, материалов и технологий, которые могут способствовать созданию такого оружия, в Сирию, Иран и КНДР. Согласно этому закону введены ограничения против ряда компаний, среди которых три российских; они вступили в силу 3 февраля.

Госдеп расширил санкционный список
Госдеп расширил санкционный список
Фото: ЕРА

Государственный департамент США ввел санкции против трех российских предприятий военно-промышленного комплекса в соответствии с законом о нераспространении оружия массового поражения. Документ опубликован в Федеральном реестре США 12 февраля, санкции вступили в силу 3 февраля.

Ограничениям подвергнуты Это Кумертауское авиационное производственное предприятие (производит и ремонтирует боевые вертолеты), военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" (занимается разработками в области ракетостроения) и Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова (разрабатывает высокоточное оружие).

Согласно закону, запрещены поставки товаров, материалов и технологий, которые могут способствовать созданию оружия массового поражения и ракетной техники в Сирии, Иране и КНДР.

Также санкции введены против шести китайских и одной турецкой компании, а также нескольких физических лиц.

Американским государственным органам запрещено сотрудничать с внесенными в список организациями и лицами, а им нельзя закупать в США военное оборудование. Срок действия санкций – два года.

Теги: Россия, США, Иран, Китай, КНДР, санкции, запрет, ракеты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Йовович: Одна из самых важных вещей для меня убедиться, что если в доме есть новый ребенок, это не означает, что мои старшие дети будут чувствовать себя незамеченными
Йовович: Одна из самых важных вещей для меня – убедиться, что если в доме есть новый ребенок, это не означает, что мои старшие дети будут чувствовать себя незамеченными
  Lollipop. NK и Хуан Маган выпустили клип на дуэтный трек. Видео.
  Lollipop. NK и Хуан Маган выпустили клип на дуэтный трек. Видео.
"Давно хотела под ноль". Мозговая показала свою новую прическу
"Давно хотела под ноль". Мозговая показала свою новую прическу
  No Time To Die. Билли Айлиш презентовала саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Аудио
  No Time To Die. Билли Айлиш презентовала саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Аудио
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS