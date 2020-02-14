США ввели санкции против трех российских предприятий ВПК

Американский закон о нераспространении оружия массового поражения запрещает поставки товаров, материалов и технологий, которые могут способствовать созданию такого оружия, в Сирию, Иран и КНДР. Согласно этому закону введены ограничения против ряда компаний, среди которых три российских; они вступили в силу 3 февраля.

Государственный департамент США ввел санкции против трех российских предприятий военно-промышленного комплекса в соответствии с законом о нераспространении оружия массового поражения. Документ опубликован в Федеральном реестре США 12 февраля, санкции вступили в силу 3 февраля.

Ограничениям подвергнуты Это Кумертауское авиационное производственное предприятие (производит и ремонтирует боевые вертолеты), военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" (занимается разработками в области ракетостроения) и Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова (разрабатывает высокоточное оружие).

Согласно закону, запрещены поставки товаров, материалов и технологий, которые могут способствовать созданию оружия массового поражения и ракетной техники в Сирии, Иране и КНДР.

Также санкции введены против шести китайских и одной турецкой компании, а также нескольких физических лиц.

Американским государственным органам запрещено сотрудничать с внесенными в список организациями и лицами, а им нельзя закупать в США военное оборудование. Срок действия санкций – два года.