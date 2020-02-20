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Стрельба в немецком городе Ханау. Погибли 10 человек и стрелок

Количество жертв в результате нескольких вооруженных нападений в немецком городе Ханау возросло до девяти. Также убиты сам стрелок и его мать.

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В результате стрельбы в Ханау погибло девять человек
В результате стрельбы в Ханау погибло девять человек
Фото: EPA

В немецком городе Ханау в результате стрельбы погибло девять человек. Также были найдены мертвыми стрелок и его мать. Об этом сообщает пресс-служба генерального прокурора Германии.

Как говорится в сообщении прокуратуры, стрельба произошла в нескольких районах города. Возраст погибших колебался от 21 до 44 лет, среди них как немцы, так и иностранные граждане.

"Немецкая волна", ссылаясь на слова очевидцев, пишет, что огонь открыли сперва в одной из кальянных в центральной части Ханау, а потом – еще в одной кальянной уже в районе Кессельштадт. 

Вскоре после этого правоохранители установили, что стрелком был 43-летний гражданин Германии Тобиас Р. Его вместе с 72-летней матерью нашли мертвыми у себя дома. У обоих были огнестрельные ранения. Рядом у телами нашли и орудие убийства.

Прокуратура отмечает, что преступление было, скорее всего, совершенно на почве расизма.

По данным посла Турции в Германии Али Айдына, в результате стрельбы погибло пять граждан Турции, сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

Теги: Германия, стрельба, Ханау
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