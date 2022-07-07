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Суд в Москве арестовал за мошенничество в крупном размере директора научного центра Академии ракетных и артиллерийских наук

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Центр, который возглавляет Грудзинский, занимается созданием и разработкой ракет, боеприпасов всех типов и средств их доставки к целям
Центр, который возглавляет Грудзинский, занимается созданием и разработкой ракет, боеприпасов всех типов и средств их доставки к целям
Фото: ЕРА

Басманный районный суд Москвы арестовал по обвинению в мошенничестве руководителя научной группы Российской академии ракетных и артиллерийских наук, директора Научного центра высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники Андрея Грудзинского. Об этом сообщило государственное информационное агентство ТАСС.

Пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова уточнила в интервью российскому радио Business FM, что ему  инкриминируются два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этой статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы. 

"Суд 6 июля удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения Грудзинскому в виде заключения под стражу на срок до 22 августа", – сказала она.

Глава академии находится в статусе подозреваемого, официальное обвинение ему пока не предъявлено, добавила представитель суда.

Академия ракетных и артиллерийских наук должна решать вопросы системного развития вооружения, военной и специальной техники в России, уточняет ТАСС.

Научный центр, который возглавляет Грудзинский, занимается созданием и разработкой оружия и технических средств, обеспечивающих его применение. Это ракеты, боеприпасы всех типов, а также средства их доставки к целям; системы прицеливания, пуска, наведения и управления; устройства и приспособления технического и специального обеспечения для подготовки оружия к применению, пишет агентство.

Теги: Россия, Москва, арест, вооружение, мошенничество, ракеты
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