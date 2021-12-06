Свергнутого военными лидера Мьянмы приговорили к четырем годам тюрьмы

Суд проходил в закрытом режиме, власти страны запретили адвокатам выступать с заявлениями в СМИ, мотивировав это тем, что их выступления могут дестабилизировать ситуацию в Мьянме.
Аун Сан Су Чжи обвинили в подстрекательстве к беспорядкам и нарушении протоколов, введенных из-за пандемии коронавируса. Журналисты отметили, что в отношении политика ведется ряд судебных процессов, по их итогам могут вынести приговоры, "которые могут держать ее взаперти всю оставшуюся жизнь".
Аун Сан Су Чжи провела более 15 лет под домашним арестом. Ее политсила выиграла парламентские выборы в Мьянме в 1990 году, но военная хунта отказалась признать их результаты. В 1991 году Аун Сан Су Чжи стала лауреатом Нобелевской премии мира.
В 2016 году, после передачи гражданским основных властных полномочий в стране, Аун Сан Су Чжи была назначена госсоветником и министром иностранных дел.
В 2018 году международная организация Amnesty International лишила Аун Сан Су Чжи своей высшей награды "Посол совести", причиной стали гонения на мусульманскую народность рохинджа.
Военные в Мьянме 1 февраля 2021 года отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии НЛД и членов правительства. Против 75-летней Су Чжи выдвинули шесть обвинений, отметила ВВС. Ей вменяли незаконный импорт портативных радиоприемников, нарушение карантинных мер и разглашение гостайны. По информации Reuters, за последнее обвинение ей грозило 14 лет лишения свободы.
Партию НЛД обвинили в мошенничестве на всеобщих выборах в парламент Мьянмы, на которых она победила в ноябре прошлого года.
После переворота в стране начались протесты. Правоохранители жестко разгоняли митингующих. 27 марта в Мьянме прошли самые жесткие разгоны протестов, во время которых силовики застрелили минимум 114 человек, среди них – 13-летняя девочка, сообщало Myanmar Now. Агентство AFP, ссылаясь на данные мониторинговой группы, писало, что погибших было около 90.
По данным Ассоциации помощи политическим заключенным после переворота в Мьянме были арестованы более 10 тыс. человек, убиты 1303.