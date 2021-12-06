Свергнутого военными лидера Мьянмы приговорили к четырем годам тюрьмы

В 1991 году Аун Сан Су Чжи стала лауреатом Нобелевской премии мира Фото: EPA

Суд проходил в закрытом режиме, власти страны запретили адвокатам выступать с заявлениями в СМИ, мотивировав это тем, что их выступления могут дестабилизировать ситуацию в Мьянме.

Аун Сан Су Чжи обвинили в подстрекательстве к беспорядкам и нарушении протоколов, введенных из-за пандемии коронавируса. Журналисты отметили, что в отношении политика ведется ряд судебных процессов, по их итогам могут вынести приговоры, "которые могут держать ее взаперти всю оставшуюся жизнь".