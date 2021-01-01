Трамп продолжил частичный запрет на иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп продлил запрет на выдачу разрешений на постоянное проживание в США для некоторых категорий иностранцев до 31 марта 2021 года.

Как заявлял Трамп, запрет призван защитить американские рабочие места от иммигрантов на фоне кризиса, вызванного пандемией Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп 30 декабря 2020 года продолжил частичный запрет на иммиграцию в США. Об этом говорится на сайте Белого дома.

22 апреля Трамп подписал указ о временном запрете на выдачу разрешений на постоянное проживание в США для некоторых категорий иностранцев. В частности, под запрет попали выигравшие грин-карту в лотерею, желающие воссоединиться с получателями грин-карт, заявители на визы H-1B, L-1, J, H-2B и другие временные рабочие визы для квалифицированных рабочих, менеджеров и помощников по хозяйству.

Как заявлял Трамп, запрет призван защитить американские рабочие места от иммигрантов на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Запрет действовал два месяца, но в июне Трамп продлил его до конца года. После нового продления запрет будет действовать до 31 марта 2021 года.

Как отмечает Reuters, избранный президент Джо Байден раскритиковал ограничения, но еще не сказал, будет ли он немедленно отменять их. Агентство подчеркивает, что Трамп издал запреты в виде президентских прокламаций, которые можно быстро отменить.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по распространению вируса – там заболели почти 20 млн человек, 345,8 тыс. умерли.