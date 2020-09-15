Трамп заявил, что хотел убить Асада

Член редколлегии Washington Post Боб Вудворд в 2018 году сообщил, что в апреле 2017 года президент США Дональд Трамп требовал у американского министра обороны Джеймса Мэттиса организовать убийство президента Сирии Башара Асада. Трамп в 2018 году отрицал наличие таких планов, а сегодня признал, что был готов к убийству.

По словам Трампа, он не жалеет, что отказался от идеи убить Асада Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, обнародованном 15 сентября, заявил, что хотел организовать операцию по ликвидации президента Сирии Башара Асада несколько лет назад.

"Я думал, что лучше убрать его. Я был готов. [Глава Пентагона Джеймс] Мэттис не хотел этого делать. Мэттис – крайне переоцененный генерал", – сказал Трамп.

По словам президента США, он не жалеет, что отказался от идеи убить Асада.

О вероятной подготовке плана ликвидации сирийского президента рассказывал член редколлегии Washington Post Боб Вудворд в своей книге о Трампе, опубликованной в 2017 году. По данным Вудворта, в апреле 2017-го Трамп требовал у главы Пентагона убить Асада после возможного применения правительственными войсками Сирии химического оружия.

В Белом доме тогда опровергали сообщение Вудворта. Трамп называл книгу выдумкой.

"Это даже не предполагалось и не будет предполагаться. И об этом не должно было быть написано в книге", – говорил он в 2018 году, отвечая на вопрос, готовилось ли убийство Асада.