У берегов Эстонии затонул российский траулер

Эстонские и финские спасатели эвакуировали семерых российских моряков с затонувшего судна.

Российский рыболовный траулер затонул в ночь 7 февраля у берегов Эстонии, семерых членов экипажа удалось спасти, сообщает ERR.

У траулера вышло из строя рулевое управление. Судно легло в дрейф, через некоторое время на борту пропало электропитание.

Центр морской охраны Эстонии организовал совместную спасательную операцию с финскими коллегами; о терпящем бедствие траулере сообщили находившимся поблизости судам.

Первым на помощь прибыл танкер под либерийским флагом, обнаруживший в воде спасательный плот, находившихся в нем людей подняли на борт. Двоих пострадавших доставили вертолетом в больницу в Хельсинки. Эстонский полицейский вертолет доставил остальных пятерых членов экипажа в Северо-Эстонскую региональную больницу в Таллинне.

Все члены экипажа – граждане Российской Федерации.

Капитан судна Виктор Питкевич рассказал ERR, что спасатели действовали профессионально.

По его словам, причиной чрезвычайной ситуации стало поступление воды в рулевой отсек по неизвестным причинам. Траулер осуществлял переход из Санкт-Петербурга в Калининград, шел пустым. "Никакого столкновения не было, но погодные условия были на пределе для этого судна – высокая волна, обледенение", – отметил Питкевич.