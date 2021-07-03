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У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами, погибло более 40 человек

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Судно с мигрантами затонуло в Средиземном море
Судно с мигрантами затонуло в Средиземном море
Фото: iom.int

У берегов Туниса затонуло судно, которое перевозило нелегальных мигрантов из Египта, Судана, Эритреи и Бангладеш. Об этом 3 июня сообщили в гуманитарном объединении "Тунисский Красный Полумесяц", информирует ВВС.

По словам представителя организации, мигранты отплыли из ливийского порта Зувару вечером 28 июня. Судно потерпело крушение после того, как у него отказал двигатель.

Погибло не менее 43 человек, еще 84 были спасены военными Туниса. Возраст выживших – от трех до 40 лет.

Спикер Международной организации по миграции Сафа Мсехли в Twitter сообщила, что тела 14 погибших нашли, среди них женщина и ребенок. Тела вымывает на берег Средиземного моря в Ливии, уточнила она.

Reuters отмечает, что в последние годы поток мигрантов из Африки и Ближнего Востока в Европу снижался, но в 2021 году опять вырос. С начала года в Италию (агентство называет страну точной одного из маршрутов попадания нелегалов в Европу) прибыло почти 19,8 тыс. мигрантов, тогда как за аналогичный период 2020-го – немногим более 6,7 тыс. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Тунис, крушение, судно, мигранты, женщины, ребенок, погибшие, нелегалы
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