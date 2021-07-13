У британского военного не раскрылся парашют. Он упал, пробил крышу жилого дома, но выжил

Военный упал, так как у него не полностью раскрылся парашют Фото: depositphotos.com

Инцидент произошел 6 июля вечером. Жители Атаскадеро увидели в небе группу из нескольких парашютистов. Один из них вдруг начал крутиться в воздухе, потеряв управление парашютом.

Впоследствии он рухнул на жилой дом, пробил крышу и оказался на кухне. В этот момент дома никого не было, поэтому никто не пострадал, кроме самого парашютиста.

По данным местной полиции, парашютист был в сознании, когда его нашли, и у него не было видимых серьезных травм, но он жаловался на боль. Его доставили в больницу для лечения травм средней степени тяжести. Как оказалось позже, он был британским военным, отмечает Stripes. Он упал из-за того, что у него не полностью раскрылся парашют.

Остальная часть учебной группы благополучно приземлилась на назначенной им посадочной площадке.

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