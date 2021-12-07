У евро впервые за 20 лет изменится дизайн

Современный дизайн банкнот евро основан на теме эпох и стилей, представленной окнами, дверными проемами и мостами Фото: depositphotos.com

Отмечается, что современный дизайн банкнот евро основан на теме эпох и стилей, представленной окнами, дверными проемами и мостами.

Процесс редизайна начнется с создания фокус-групп, которым поручат собрать мнения людей со всей еврозоны по возможным темам для будущих банкнот евро. Тематическая консультативная группа в составе одного эксперта от каждой страны еврозоны затем представит короткий список новых тем.

Затем банк обратится к общественности с просьбой высказать свое мнение по темам, включенным в окончательный список. Прежде чем снова проконсультироваться с общественностью, проведут конкурс на лучший дизайн.

"Спустя 20 лет пришло время пересмотреть внешний вид наших банкнот, чтобы сделать их более подходящими для европейцев любого возраста и происхождения", – сказала президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Это будет первый полный редизайн банкнот евро за 20 лет, ранее только обновляли дизайн (улучшали безопасность). Евро ввели в безналичный оборот 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года ввели банкноты и монеты. Евро заменил в соотношении 1:1 европейскую валютную единицу (экю), которая использовалась в европейской валютной системе с 1979 по 1998 год.