У Японии из-за извержения вулкана всплыли корабли, потопленные США во время Второй мировой войны

У Иводзимы со дна океана поднялись затопленные в 1945 году корабли Фото: Asahi News / Twitter

На спутниковых снимках видны остатки японских транспортных судов, захваченных ВМС США во время Второй мировой войны.

Японские корабли были перемещены американцами в западную часть Иводзимы для формирования порта, их использовали как волнорезы для защиты американских кораблей.

Морское дно начало подниматься из-за сейсмической активности на горе Сурибати. В августе 2021 года произошло извержение подводного вулкана Фукутоку-каноба, которое привело к появлению нового острова.

На прошлой неделе землетрясение силой 6,1 балла было зафиксировано у северо-западного побережья Японии.