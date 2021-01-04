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Ученый, открывший Эболу, рассказал о новой смертельной болезни

Микробиолог из Демократической Республики Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум заявил, что у одной из пациенток обнаружили симптомы геморрагической лихорадки. По его словам, в анализах женщины не выявили наличия какой-либо известной медицине болезни.

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С 1901 года ученые обнаружили более 200 новых вирусов
С 1901 года ученые обнаружили более 200 новых вирусов
Фото: depositphotos.com

Микробиолог из Демократической Республики Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, открывший вирус Эбола, заявил, что в стране могло появиться новое смертельное заболевание. Об этом 31 декабря сообщает CNN.

По его словам, у одной из пациенток из города Ингенде обнаружили симптомы геморрагической лихорадки. В ее анализах не выявили возбудителей Эболы или наличия другой известной медицине болезни, отметил он.

Ученый предположил, что женщина могла стать нулевым пациентом нового заболевания, которое он назвал "болезнью Х".

По информации издания, личность пациентки остается в секрете, чтобы защитить ее от самосуда со стороны местных жителей, опасающихся заражения Эболой. Ее дети также прошли обследование, но у них симптомов не обнаружили.

По его оценкам, новое заболевание может оказаться таким же заразным, как COVID-19. Его летальность может быть близка к вирусу Эбола, от которого погибают около половины инфицированных.

Муембе также предупредил, что в будущем может появиться много новых заболеваний, которые передаются от животных к людям.

С 1901 года ученые обнаружили по крайней мере 200 новых вирусов, говорится в сообщении.

Жан-Жак Муембе Тамфум в 1976 году помог выявить лихорадку Эбола.

18 ноября 2020 года в ДР Конго заявили о преодолении очередной вспышки вируса Эбола. С июля заразилось 130 человек, 55 погибли.

Теги: смерть, Африка, ученые, вирус Эбола, вирус, Конго, болезнь, женщины, лихорадка
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