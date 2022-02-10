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Украина на 86-м месте в "Индексе демократии". Она находится в категории "гибридных режимов"

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Оценка Украины упала с 5,81 в 2020 году до 5,57 в 2021 году
Оценка Украины упала с 5,81 в 2020 году до 5,57 в 2021 году
Фото: depositphotos.com

В рейтинге "Индекса демократии", который составляет аналитическая компания Economist Intelligence Unit, Украина ослабила свои позиции и заняла 86-е место. Соответствующий отчет опубликован на сайте компании.

Оценка Украины упала с 5,81 в 2020 году до 5,57 в 2021 году. Таким образом, страна сейчас находится в категории "гибридных режимов". По соседству с Украиной в рейтинге Мексика (5,57 балла, тоже 86-е место) и Сенегал (5,53, 88-е место).

"Показатель Украины снизился отчасти из-за усиления напряженности в отношениях с Россией. Правительство, функционирующее в условиях прямой военной угрозы, обычно ограничивает демократические процессы в пользу централизация власти в руках исполнительной власти и органов безопасности или военного аппарата с целью обеспечения общественной безопасности. В Украине военные сыграли более заметную роль в 2021 году и оказали большее влияние на принятие политических решений; государственная политика также стала менее прозрачной", – подчеркнули составители рейтинга.

Инфографика: eiu.com
Инфографика: eiu.com

Россия ухудшила свои показатели – с 3,31 балла в 2020 году до 3,24 в 2021 году. Она на 124-м месте в категории авторитарных государств. Как отмечают составители рейтинга, главная причина – давление властей на оппозицию, СМИ и независимые организации.

Недалеко от России оказалась и Беларусь, где в прошлом году власти жестко давили на оппозицию, журналистов и правозащитников. Страна на 146-м месте с 2,41 баллов.

Другие соседи Украины находятся гораздо выше в рейтинге. Словакия – на 45-м месте, Польша – 51-я, Венгрия – на 56-м месте, Румыния – 61-я.

При этом в целом Восточная Европа улучшила свои показатели. В частности, значительно вырос рейтинг Молдовы (69-е место), Черногории (74-е), Северной Македонии (73-е), которые перешли от "гибридных режимов" к "несовершенным демократиям".

Лидерами "Индекса демократии" являются Норвегия (9,75 балла), Новая Зеландия (9,37), Финляндия (9,27), Исландия (9,18) и Дания (9,09). Замыкают рейтинг Сирия и Центральноафриканская Республика (1,43), Демократическая Республика Конго (1,40), Северная Корея (1,08), Мьянма (1,02) и Афганистан (0,32).

Контекст:

"Индекс демократии" – рейтинг 167 стран мира по уровню развития демократии, для него разработана классификация политических режимов, составляемая британской компанией Economist Intelligence Unit, издающей журнал The Economist.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, КНДР, Румыния, Молдова, Польша, рейтинг, Афганистан, Сирия, Словакия, Новая Зеландия, Дания, Норвегия, Венгрия, Мексика, демократия, Исландия, Финляндия, Черногория, ЦАР, Мьянма, Восточная Европа, Сенегал, Демократическая Республика Конго, Северная Македония
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