Украина на 86-м месте в "Индексе демократии". Она находится в категории "гибридных режимов"

Оценка Украины упала с 5,81 в 2020 году до 5,57 в 2021 году Фото: depositphotos.com

Оценка Украины упала с 5,81 в 2020 году до 5,57 в 2021 году. Таким образом, страна сейчас находится в категории "гибридных режимов". По соседству с Украиной в рейтинге Мексика (5,57 балла, тоже 86-е место) и Сенегал (5,53, 88-е место).

"Показатель Украины снизился отчасти из-за усиления напряженности в отношениях с Россией. Правительство, функционирующее в условиях прямой военной угрозы, обычно ограничивает демократические процессы в пользу централизация власти в руках исполнительной власти и органов безопасности или военного аппарата с целью обеспечения общественной безопасности. В Украине военные сыграли более заметную роль в 2021 году и оказали большее влияние на принятие политических решений; государственная политика также стала менее прозрачной", – подчеркнули составители рейтинга.

Инфографика: eiu.com



Россия ухудшила свои показатели – с 3,31 балла в 2020 году до 3,24 в 2021 году. Она на 124-м месте в категории авторитарных государств. Как отмечают составители рейтинга, главная причина – давление властей на оппозицию, СМИ и независимые организации.

Недалеко от России оказалась и Беларусь, где в прошлом году власти жестко давили на оппозицию, журналистов и правозащитников. Страна на 146-м месте с 2,41 баллов.

Другие соседи Украины находятся гораздо выше в рейтинге. Словакия – на 45-м месте, Польша – 51-я, Венгрия – на 56-м месте, Румыния – 61-я.

При этом в целом Восточная Европа улучшила свои показатели. В частности, значительно вырос рейтинг Молдовы (69-е место), Черногории (74-е), Северной Македонии (73-е), которые перешли от "гибридных режимов" к "несовершенным демократиям".

Лидерами "Индекса демократии" являются Норвегия (9,75 балла), Новая Зеландия (9,37), Финляндия (9,27), Исландия (9,18) и Дания (9,09). Замыкают рейтинг Сирия и Центральноафриканская Республика (1,43), Демократическая Республика Конго (1,40), Северная Корея (1,08), Мьянма (1,02) и Афганистан (0,32).