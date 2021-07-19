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Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор

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Вестергор скончался после продолжительной болезни
Вестергор скончался после продолжительной болезни
Фото: EPA

В возрасте 86 лет умер датский художник Курт Вестергор, получивший известность как автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда в газете Jyllands-Posten. Об этом сообщила Jyllands-Posten.

Как отмечает издание, Вестергор скончался после продолжительной болезни.

Карикатурист получил мировую известность после того, как в 2005 году в газете Jyllands-Posten он опубликовал 12 сатирических рисунков исламского пророка Мухаммеда. В частности, на одном из них пророк был изображен в тюрбане в виде бомбы.

Публикация карикатур привела к массовым протестам мусульман в Дании, а затем во многих мусульманских странах. Некоторые акции закончились беспорядками, в них погибло более 100 человек. Несколько арабских стран отозвали послов из Дании и объявили бойкот датским товарам.

Более того, движение "Талибан" предлагало награду за убийство Курта Вестергора. Карикатуристу и его семье выделили круглосуточную охрану, которая сопровождала его до последних дней жизни. На карикатуриста покушались как минимум трижды.

В январе 2006 года Jyllands-Posten извинилась за публикацию изображений, но к тому времени карикатуры в знак солидарности стали перепечатывать другие СМИ по всему миру. Одним из них был французский сатирический журнал Charlie Hebdo. Впоследствии он продолжил публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. В 2015 году из-за них в редакции журнала совершили теракт, погибло 12 человек.

Теги: смерть, Дания, художник, пророк Мухаммед, карикатура
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