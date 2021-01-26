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Умер экс-вице-премьер РФ Приходько, который фигурировал в скандале с моделью Рыбкой

Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько скончался после продолжительной болезни. В 2017 году он стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального, которое было основано на Instagram модели Насти Рыбки.

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Приходько умер в возрасте 64 лет
Приходько умер в возрасте 64 лет
Фото: russiancouncil.ru

Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько скончался. Об этом газета "Коммерсантъ" написала 26 января со ссылкой на источники, близкие к семье Приходько.

Позже информацию подтвердили журналистам в правительстве РФ.

Экс-вице-премьер умер после продолжительной болезни – у него был боковой амиотрофический склероз, известный как болезнь Лу Герига, пишет "Коммерсантъ".

Приходько было 64 года. С 1998-го по 2012 год он работал на разных должностях в администрации президента РФ, в 2013–2018 годах был вице-премьером и возглавлял аппарат правительства. С 25 января 2020 года занимал пост помощника премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

8 февраля 2018 года Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Приходько и бизнесмен Олег Дерипаска в августе 2016 года провели три дня на яхте миллиардера вместе с "девушками из эскорт-агентств". Это стало известно из Instagram модели Насти Рыбки, которая якобы состояла в отношениях с Дерипаской.

Факт того, что Дерипаска оплатил Приходько перелет в Норвегию и отдых на яхте, Навальный назвал "взяткой". В расследовании фонда утверждалось, что Приходько – владелец дома площадью 1580 м² за 300 млн руб. (около $5,3 млн по тогдашнему курсу) в Московской области и двумя квартирами в Москве стоимостью 480 млн руб. (около $8,4 млн). В ФБК посчитали, что чиновник мог купить эти объекты "только благодаря взяткам", так как бизнеса у него не было.

Приходько называл расследование провокацией.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, смерть, Олег Дерипаска, Сергей Приходько, Настя Рыбка
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