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Умер экс-президент Египта Мубарак

Хосни Мубарак, который был президентом Египта 30 лет и ушел с этого поста во время событий "арабской весны" в 2011 году, умер сегодня в возрасте 91 года.

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Мубараку был 91 год
Мубараку был 91 год
Фото: ЕРА

В Египте в возрасте 91 года умер экс-президент страны Хосни Мубарак. Об этом сообщает издание El Watan News.

Он умер в результате тяжелой болезни, пишет издание.

Мубарак был президентом Египта с 1981-го по 2011 год. Сложил с себя полномочия в ходе массовых акций протеста. После отставки вместе с семьей находился под домашним арестом в своей резиденции в Шарм-эль-Шейхе на берегу Красного моря.

В 2012 году Мубарак был приговорен к пожизненному заключению за причастность к гибели 239 демонстрантов во время "арабской весны". Позже с бывшего президента сняли все обвинения. 

В 2015 году экс-президент был приговорен к трем годам лишения свободы за коррупцию. В марте 2017 года он вышел на свободу.

Теги: Египет, смерть, Хосни Мубарак, президент
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