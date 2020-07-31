Умер известный британский кинорежиссер Алан Паркер

Сэр Алан Паркер скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

Утром 31 июля скончался известный британский кинорежиссер сэр Алан Паркер. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на представителя режиссера.

Паркер скончался "после продолжительной болезни" на 77-м году жизни.

Среди самых известных фильмов британца – "Багси Мэлоун" (1976), "Полуночный экспресс" (1978), "Стена" (фильм 1982 года по мотивам одноименного альбома культовой рок-группы Pink Floyd), "Птаха" (1984), "Эвита" (1996). Последний художественный фильм Паркера ("Жизнь Дэвида Гейла" с Кевином Спейси в главной роли) вышел в 2003 году.

Паркер с 2002 года возглавлял Британскую режиссерскую гильдию. За время работы в кино был восемь раз номинирован на премию BAFTA, трижды – на "Золотой глобус" и дважды – на "Оскар".