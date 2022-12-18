В аэропортах США за год изъяли рекордное количество оружия

За год у пассажиров в аэропортах США изъяли 6301 единицу огнестрельного оружия Фото: depositphotos.com

По состоянию на 16 декабря TSA изъяло 6301 единицу огнестрельного оружия; из них более 88% были заряжены. Это число превышает предыдущий рекорд в 5972 единиц огнестрельного оружия, обнаруженных в 2021 году.

Управление ожидает, что к концу 2022 года изымут около 6600 единиц огнестрельного оружия, что почти на 10% больше, чем рекордный уровень 2021 года.

Инфографика: tsa.gov

Как отмечает BBC, в аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте, штат Джорджия, было зафиксировано наибольшее количество случаев изїятия огнестрельного оружия, второе место у аэропорта Даллас/Форт-Уэрт в штате Техас.

Законы о владении огнестрельным оружием различаются в зависимости от штата и местного правительства, но огнестрельное оружие никогда не разрешается перевозить в ручной клади пассажиров самолета, даже если у есть разрешение на ношение оружия.

Если сотрудники TSA обнаруживают оружие на контрольно-пропускном пункте, они налагают гражданский штраф, размер которого зависит от количества предыдущих правонарушений и от того, было ли оружие в это время заряжено.

Агентство также заявило, что повышает максимальный гражданский штраф за нарушение правил обращения с огнестрельным оружием с $13 910 до $14 950.

Пассажиры авиакомпаний могут путешествовать с огнестрельным оружием, однако они должны предупредить об этом перевозчика, зарегистрировать оружие и провозить в специальном футляре в багажном отделении.