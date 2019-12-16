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В Албании арестовали девять человек после смертельного землетрясения

Прокуратура Албании выдала 17 ордеров на арест лиц, в том числе строителей, инженеров и чиновников, подозреваемых в убийствах и злоупотреблении властью из-за гибели людей при обрушения зданий во время землетрясения, которое произошло в ноябре.

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В результате землетрясения в Албании погиб 51 человек
В результате землетрясения в Албании погиб 51 человек
Фото: ЕРА

Девять человек арестовали в Албании по подозрению в убийствах и злоупотреблении властью из-за обрушения зданий во время землетрясения, которое в ноябре унесло жизнь более 50 граждан, сообщает ВВС.

Двое из них являются владельцами отелей, построенных в городе Дуррес, который больше всего пострадал во время землетрясения. В полиции заявили, что обе гостиницы построены незаконно, а одна из них незаконно легализирована.

Всего прокуратура выдала 17 ордеров на арест лиц, в том числе строителей, инженеров и чиновников, подозреваемых в нарушении стандартов безопасности. Восемь из них правоохранители еще разыскивают, в полиции заявили, что некоторые покинули страну после землетрясения.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании 26 ноября. Позже была зафиксирована серия подземных толчков меньшей силы. В результате землетрясения в столице Албании Тиране и близлежащем Дурресе были повреждены более 2 тыс. домов; погиб 51 человек, около 2 тыс. получили ранения, без крыши над головой остались по меньшей мере 4 тыс. граждан.

Теги: землетрясение, прокуратура, арест, Албания, подозрение
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