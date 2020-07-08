В американском Starbucks мусульманке вместо имени на стакане написали "ИГИЛ". Она пошла в суд

В штате Миннесота, США, 19-летняя мусульманка обвинила кафе Starbucks в дискриминации. В заведении на стаканчике с кофе написали вместо ее имени Аиша название террористической организации ИГИЛ. В самом заведении инцидент назвали случайной ошибкой.

В США мусульманка подала иск о дискриминации против сети кафе Target Starbucks после того, как в одном из их заведений в Миннесоте ей на стакане вместо имени бариста написал "ИГИЛ". Об этом 8 июля сообщает CNN.

Иск подала 19-летняя девушка по имени Аиша (свою фамилию она попросила не раскрывать, так как опасается за свою безопасность). По ее словам, инцидент произошел 1 июля. Девушка была в защитной маске, но несколько раз повторила свое имя баристе. Она уверена, что последняя никаким образом не могла услышать "ИГИЛ" (англ. – ISIS) вместо "Аиша" (англ. – Aishah).

Работница кафе же утверждает, что просто неправильно услышала имя посетительницы.

После инцидента Аиша позвала руководителя заведения – тот дал ей новый кофе и подарочную карту Starbucks за 25 долларов.

Представитель сети кафе в комментарии CNN отметил, что компания сожалеет о случившемся инциденте и работники заведения сразу же извинились перед девушкой. Он также считает, что случившееся не было намеренной провокацией или дискриминацией, а лишь ошибкой персонала.

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ) была основана в 2006 году. Впоследствии группировка захватила часть территории Сирии, Ирака и Ливии. Боевики ИГИЛ участвовали в боевых действиях в Афганистане, Пакистане, Египте, Йемене, Нигерии и ведут террористическую деятельность в других странах.