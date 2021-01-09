В Амстердаме хотят запретить продажу марихуаны туристам

За последние 20 лет в Амстердаме закрылись 117 из 283 кофеен, где разрешена продажа легких наркотиков. При этом спрос на марихуану увеличился в основном из-за иностранных туристов. Мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема заявила, что любители легких наркотиков регулярно доставляют неудобства местным жителям.

Мэр Амстердама Фемке Халсема предложила запретить продажу легких наркотиков туристам из других стран в кофейнях города. Об этом 8 января сообщил NOS.

По словам Халсема, иностранцы, приехавшие в Амтердам ради посещения кофеен с марихуаной, регулярно доставляют неудобства местным жителям. Инициативу мэра поддержали прокуратура и полиция.

За последние 20 лет количество кофеен в Амстердаме, в которых разрешена продажа легких наркотиков, сократилось с 283 до 166, при этом спрос на легкие наркотики вырос. По словам мэра, в основном за счет туристов.

Издание отмечает, что эта идея пока не обсуждалась с владельцами кафе, сначала мэр собирается ее вынести на обсуждение муниципального совета.

Халсема заявила, что Амтердаму нужны туристы, которые приезжают ради красоты и богатства культурных учреждений города.

В Нидерландах употребление наркотиков относится к проблемам здравоохранения и не является преступлением. Строго различаются легкие (производные конопли: марихуана, гашиш) и тяжелые наркотики.