В Англии открыли вакансию островного короля. Он отметит назначение, сидя на троне и поливая голову пивом

Коронация короля Пила проводится с использованием ржавой сабли, на голову ему выливают ведро пива Фото: depositphotos.com

"Разыскивается человек, имеющий опыт работы в пабе, любовь к изоляции и готовый отметить свое назначение, сидя на троне и поливая голову пивом", – отметили в публикации.

Из минусов работы отметили плохую погоду, среди плюсов – возможность наблюдать за тюленями и птицами, "наслаждаться потрясающими закатами и, если у вас проблемы с самооценкой, знать, что вы действительно будете королем или королевой".

Кандидат должен управлять гостиницей и пабом, а также всем островом.

Коронация короля Пила проводится с использованием ржавой сабли, на голову ему выливают ведро алкоголя.