В Австралии ветер поднял надувной батут с детьми, погибли четыре человека

В момент трагедии на батуте играло много детей. Четыре из них погибли – два мальчика и две девочки.

Еще пять детей попали в больницу, четыре из них находятся в критическом состоянии. Для госпитализации пострадавших использовали вертолеты.

Все погибшие и пострадавшие – в возрасте пяти и шести лет.

Издание пишет, что батут подняло ветром на высоту около 10 метров. В результате он оказался на дереве в 50 метрах от своего первоначального места расположения.

Причины происшествия пока не озвучены, ведется разбирательство.

Девонпорт расположен на побережье острова Тасмания.