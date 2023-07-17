В Азовское море упал российский штурмовик Су-25. РосСМИ сообщили, что пилот катапультировался, наглотался воды и погиб. Видео

"По данным единой дежурно-диспетчерской службы Ейского района, около 15.00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет, – сказано в сообщении. – По имеющейся информации, пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели".

Видео крушения российского штурмовика Су-25 в Краснодарском крае опубликовал Telegram-канал Baza.

Как рассказали в Южном военном округе РФ, Су-25 потерпел аварию при выполнении учебно-тренировочного полета, предварительная причина – отказ двигателя, сообщило пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram.

Пилота Су-25 в тяжелом состоянии вытащили на берег, указал Telegram-канал Mash.

Он запутался в стропах парашюта и наглотался воды, добавил Mash.

Реанимировать российского пилота не удалось, подчеркнул Telegram-канал 112.

"Предварительная причина – утопление. Его пытались реанимировать в машине скорой помощи после того, как достали из воды, но спасти его не удалось", – сказано в сообщении.