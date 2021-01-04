В Баренцевом море прекращены поиски пропавших 17 российских рыбаков

17 человек, пропавших в Баренцевом море в результате затопления рыболовецкого судна "Онега", признаны погибшими.

Спасатели нашли двух человек из 19 Фото: epp.genproc.gov.ru

В Баренцевом море прекращены поиски 17 человек, пропавших в результате кораблекрушения российского рыболовецкого судна "Онега" 28 декабря. Об этом 4 января ТАСС сообщили в Росморречфлоте.

В ведомстве отметили, что "объектов поиска" не обнаружили и работы "закрыты".

Пропавших теперь считают погибшими.

На "Онеге", которая во время шторма перевернулась и затонула, было 19 членов экипажа. Двух человек спасли в день кораблекрушения, они были в гидрокостюмах. Рыбаки рассказали, что экипаж "буквально смыло с палубы в море".