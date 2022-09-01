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В Беларуси бушует огромный пожар, огонь может поразить Чернобыльскую зону - Стрелец

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Фото: ЕРА

В Беларуси вблизи границы с Чернобыльской зоной вторые сутки бушует пожар, который до сих пор не могут погасить. Об этом 1 сентября на брифинге в Медиацентре сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

"Вчера стало известно, что на территории Беларуси бушует огромный пожар. По состоянию на вчера его еще не локализовали. Есть определенные риски, что он может перекинуться на территорию Чернобыльской зоны. Это очень опасная ситуация", - заявил Стрелец.

По его словам, всех работников зоны предупредили об опасности и они готовы предпринимать меры по его ликвидации, если он перекинется на сторону Украины. 

"Однако, мы должны понимать, что эта территория по состоянию на сегодняшний день также заминирована", - подчеркнул он.

https://www.facebook.com/UkraineMediaCenter/videos/615734540200455/

Контекст:

Руководитель аналитического центра "Экология и здоровье" заявлял, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения опасен еще тем, что в деревьях в лесу вокруг ЧАЭС кроме радиоактивного цезия существует еще и стронций, а также масса других тяжелых элементов.

Заместитель руководителя берлинского бюро Greenpeace, специалист по чернобыльской аварии и эксперт по ядерной энергетике Тобиас Мюнхмайер считает, что лесные пожары возле Чернобыля представляют опасность из-за выброса в атмосферу радионуклидов вместе с дымом. 

Теги: Украина, Беларусь, пожар, Чернобыльская АЭС, пожар в Чернобыле, Чернобыль, Руслан Стрелец
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