В Беларуси бушует огромный пожар, огонь может поразить Чернобыльскую зону - Стрелец

"Вчера стало известно, что на территории Беларуси бушует огромный пожар. По состоянию на вчера его еще не локализовали. Есть определенные риски, что он может перекинуться на территорию Чернобыльской зоны. Это очень опасная ситуация", - заявил Стрелец.

По его словам, всех работников зоны предупредили об опасности и они готовы предпринимать меры по его ликвидации, если он перекинется на сторону Украины.

"Однако, мы должны понимать, что эта территория по состоянию на сегодняшний день также заминирована", - подчеркнул он.