В Беларуси бушует огромный пожар, огонь может поразить Чернобыльскую зону - Стрелец

"Вчера стало известно, что на территории Беларуси бушует огромный пожар. По состоянию на вчера его еще не локализовали. Есть определенные риски, что он может перекинуться на территорию Чернобыльской зоны. Это очень опасная ситуация", - заявил Стрелец.
По его словам, всех работников зоны предупредили об опасности и они готовы предпринимать меры по его ликвидации, если он перекинется на сторону Украины.
"Однако, мы должны понимать, что эта территория по состоянию на сегодняшний день также заминирована", - подчеркнул он.
Руководитель аналитического центра "Экология и здоровье" заявлял, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения опасен еще тем, что в деревьях в лесу вокруг ЧАЭС кроме радиоактивного цезия существует еще и стронций, а также масса других тяжелых элементов.
Заместитель руководителя берлинского бюро Greenpeace, специалист по чернобыльской аварии и эксперт по ядерной энергетике Тобиас Мюнхмайер считает, что лесные пожары возле Чернобыля представляют опасность из-за выброса в атмосферу радионуклидов вместе с дымом.