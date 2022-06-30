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В Беларуси праздник для детей украинских беженцев разогнала милиция, организатора задержали – СМИ

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Волонтера Аллу Короленко уже задерживали за "несанкционированный" новогодний хоровод
Волонтера Аллу Короленко уже задерживали за "несанкционированный" новогодний хоровод
Фото: gomelspring.org

В Гомеле (Беларусь) милиция задержали волонтера Аллу Короленко, которая пыталась провести праздник для детей беженцев из Украины, об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на издание "Зеркало".

Волонтеры планировали провести мероприятие 27 июня в местном парке. Для детей подготовили игры и конкурсы с подарками, а в конце гости собирались сделать бумажного "голубя мира", пишут белорусские журналисты.

По словам очевидца, перед началом праздника к его участникам подошла группа силовиков и заставила всех разойтись, пригрозив "последствиями".

28 июня стало известно, что задержана соорганизатор праздника Алла Короленко. По информации "Радио Свобода", она находится в изоляторе временного содержания Гомеля, однако на каком основании – не сообщается.

В январе прошлого года женщина уже отбыла арест за новогодний хоровод вокруг елки в лесу, который суд посчитал "несанкционированным митингом без разрешения горисполкома", пишут СМИ.

Контекст:

По данным ООН на 28 июня, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Беларусь выехали около 9,8 тыс беженцев. Почти в два раза больше – 16,7 тыс. – проехали через нее транзитом в другие страны.

Теги: Беларусь, СИЗО, беженцы, волонтеры, задержание, Гомель
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