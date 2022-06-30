В Беларуси праздник для детей украинских беженцев разогнала милиция, организатора задержали – СМИ

Волонтеры планировали провести мероприятие 27 июня в местном парке. Для детей подготовили игры и конкурсы с подарками, а в конце гости собирались сделать бумажного "голубя мира", пишут белорусские журналисты.

По словам очевидца, перед началом праздника к его участникам подошла группа силовиков и заставила всех разойтись, пригрозив "последствиями".

28 июня стало известно, что задержана соорганизатор праздника Алла Короленко. По информации "Радио Свобода", она находится в изоляторе временного содержания Гомеля, однако на каком основании – не сообщается.

В январе прошлого года женщина уже отбыла арест за новогодний хоровод вокруг елки в лесу, который суд посчитал "несанкционированным митингом без разрешения горисполкома", пишут СМИ.