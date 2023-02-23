В Белгородской области РФ разбился военный самолет, возник пожар

"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и следственная группа. Причина произошедшего выясняется", – заявил он.

Пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на информацию силовых структур пишет, что пилот катапультировался.

"По словам нашего источника, при ударе о землю воздушное судно загорелось. Сейчас горит хозпостройка", – говорится в сообщении.

Telegram-канал "Белгородский осведомитель" опубликовал кадры с места падения самолета.

Канал пишет, что штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела.