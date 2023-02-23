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В Белгородской области РФ разбился военный самолет, возник пожар

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Самолет упал утром 23 февраля
Самолет упал утром 23 февраля
Фото: EPA (архив)

В Белгородской области РФ разбился российский военный самолет. Об этом сообщило в Telegram агентство "Интерфакс" со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и следственная группа. Причина произошедшего выясняется", – заявил он.

Пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на информацию силовых структур пишет, что пилот катапультировался.

"По словам нашего источника, при ударе о землю воздушное судно загорелось. Сейчас горит хозпостройка", – говорится в сообщении.

Telegram-канал "Белгородский осведомитель" опубликовал кадры с места падения самолета. 

Канал пишет, что штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела. 

Контекст:

С 24 февраля 2022 года Россия ведет полномасштабную войну против Украины, применяя в том числе тактическую и стратегическую авиацию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, самолет, крушение, Белгородская область, Су-24
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