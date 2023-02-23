В Белгородской области РФ разбился военный самолет, возник пожар

"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и следственная группа. Причина произошедшего выясняется", – заявил он.
Пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на информацию силовых структур пишет, что пилот катапультировался.
"По словам нашего источника, при ударе о землю воздушное судно загорелось. Сейчас горит хозпостройка", – говорится в сообщении.
Telegram-канал "Белгородский осведомитель" опубликовал кадры с места падения самолета.
Канал пишет, что штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела.
С 24 февраля 2022 года Россия ведет полномасштабную войну против Украины, применяя в том числе тактическую и стратегическую авиацию.