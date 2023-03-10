В Берлине женщинам разрешили купаться в бассейнах топлес

Такое решение было принято после инцидента в одном из бассейнов в берлинском районе Каульсдорфе в декабре прошлого года. 33-летнюю женщину попросили прикрыть грудь. а когда она отказалась, ее выгнали из бассейна.

Немка подала жалобу в офис омбудсмена, где указала, что в правилах внутреннего распорядка и правилах купания в бассейнах нет никаких гендерных оговорок и предписывается только ношение "обычной купальной одежды".

В итоге она добилась того, что теперь в закрытых и открытых бассейнах Берлина женщинам в будущем будет разрешено плавать топлес.