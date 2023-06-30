В больницах России будут лечить гомосексуальность

Согласно документу, врач будет оказывать помощь пациентам с "семейно-сексуальными дисгармониями, сексуальными дисфункциями", также он будет вправе применять "принудительные меры медицинского характера", разработанные совместно с врачом-психиатром.

Как объяснила изданию "Черта" юрист ЛГБТ-группы "Выход" Ксения Михайлова, формулировки, которые используются в приказе, совпадают с международной классификацией болезней, которую Россия приняла в 1997 году. Согласно этой классификации, гомосексуальность не может считаться психическим расстройством, отметила юрист. Она добавила, что введение таких специалистов-сексологов не должно было бы означать применение конверсионной терапии к пациентам – комплекса лженаучных физических и психологических насильственных методик по "лечению" любой негетеросексуальной ориентации.

В то же время в парламентской газете страны-агрессоре России указано, что врач-сексолог будет помогать избавляться от фригидности, импотенции или таких нарушений сексуального поведения, как фетишизм, мазохизм, садизм, эксгибиционизм, и "даже при таких, мягко говоря, нестандартных предпочтениях, как аутоэротизм, гомосексуализм, зоофилия", отмечает "Черта".

"Исходя из того, что сейчас в Госдуме обсуждается закон о полном запрете смены пола как гендерного маркера в документах, так и любых хирургических вмешательств и гормональной терапии, исходя из того, что все больше ужесточается законодательство, касающееся публичных проявлений негетеросексуальной ориентации или позиционирования человека как транс-персоны, возникают обоснованные опасения, что подобные специалисты не будут следовать МКБ-10 и современным протоколам лечения. Они действительно могут применять какие-то аспекты конверсионной терапии", – сказала юрист ЛГБТ-группы "Выход" Михайлова.