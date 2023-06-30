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В больницах России будут лечить гомосексуальность

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В поликлиниках и психоневрологических диспансерах России появятся кабинеты врачей-сексологов
В поликлиниках и психоневрологических диспансерах России появятся кабинеты врачей-сексологов
Фото: depositphotos.com

С 1 июля в стране-агрессоре России в поликлиниках и психоневрологических диспансерах появятся кабинеты врачей-сексологов. Они будут оказывать помощь людям, "страдающим психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией, расстройством половой идентификации и сексуального предпочтения". Об этом говорится в соответствующем приказе министерства здравоохранения РФ.

Согласно документу, врач будет оказывать помощь пациентам с "семейно-сексуальными дисгармониями, сексуальными дисфункциями", также он будет вправе применять "принудительные меры медицинского характера", разработанные совместно с врачом-психиатром.

Как объяснила изданию "Черта" юрист ЛГБТ-группы "Выход" Ксения Михайлова, формулировки, которые используются в приказе, совпадают с международной классификацией болезней, которую Россия приняла в 1997 году. Согласно этой классификации, гомосексуальность не может считаться психическим расстройством, отметила юрист. Она добавила, что введение таких специалистов-сексологов не должно было бы означать применение конверсионной терапии к пациентам – комплекса лженаучных физических и психологических насильственных методик по "лечению" любой негетеросексуальной ориентации

В то же время в парламентской газете страны-агрессоре России указано, что врач-сексолог будет помогать избавляться от фригидности, импотенции или таких нарушений сексуального поведения, как фетишизм, мазохизм, садизм, эксгибиционизм, и "даже при таких, мягко говоря, нестандартных предпочтениях, как аутоэротизм, гомосексуализм, зоофилия", отмечает "Черта". 

"Исходя из того, что сейчас в Госдуме обсуждается закон о полном запрете смены пола как гендерного маркера в документах, так и любых хирургических вмешательств и гормональной терапии, исходя из того, что все больше ужесточается законодательство, касающееся публичных проявлений негетеросексуальной ориентации или позиционирования человека как транс-персоны, возникают обоснованные опасения, что подобные специалисты не будут следовать МКБ-10 и современным протоколам лечения. Они действительно могут применять какие-то аспекты конверсионной терапии", – сказала юрист ЛГБТ-группы "Выход" Михайлова.

Контекст:

В государстве-агрессоре будет создан институт психиатрического изучения ЛГБТ-персон. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопросы в Госдуме, заявил, что есть поручение президента РФ Владимира Путина по созданию на базе федерального центра психиатрии "дополнительного института" по исследованию сексуальных профилей.

Государственная дума страны-агрессора России приняла в первом чтении законопроект о запрете смены пола по собственному желанию. Он запрещает трансгендерным людям смену документов и трансгендерный переход хирургическим методом.

Также Госдума приняла зaкoнoпрoeкт o зaпрeтe прoпaгaнды нетрaдициoнных ceкcуальных отнoшeний и педофилии.

Теги: Россия, ЛГБТ, лечение, гомосексуальность
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