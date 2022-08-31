В Бразилии умер последний представитель племени, не имевшего контактов с цивилизацией

Мужчина был известен как "человек из норы", потому что он вырыл глубокие ямы Скриншот: bbc.com

Мужчина был известен как "человек из норы", потому что рыл глубокие ямы, некоторые из которых использовал для ловли животных, а другие, по-видимому, были укрытиями.

Его тело было найдено 23 августа в гамаке возле его соломенной хижины. Признаков насилия не было. Считается, что он умер естественной смертью в возрасте 60 лет.

Этот мужчина был последним представителем коренной группы, проживающей в районе проживания коренных народов танару в штате Рондония, который граничит с Боливией.

Считается, что большая часть его племени была убита еще в 1970-х годах владельцами ранчо, которые хотели расширить свои земли. В 1995 году шесть из оставшихся членов его племени были убиты в результате нападения нелегальных шахтеров, что сделало его единственным выжившим.

Агентство по делам коренных народов Бразилии (Funai) узнало о его выживании только в 1996 году и с тех пор следило за районом в целях его собственной безопасности. Во время очередного патрулирования агент Funai и нашел тело мужчины.

Поскольку он избегал любых контактов с посторонними, неизвестно, на каком языке говорил этот человек и к какой этнической группе он мог принадлежать.

В 2018 году членам Funai удалось заснять его во время случайной встречи в джунглях. На кадрах видно, как он рубит дерево чем-то, напоминающим топор.

В Бразилии насчитывается около 240 коренных племен, многие из которых находятся под угрозой, поскольку нелегальные шахтеры, лесозаготовители и фермеры вторгаются на их территорию.